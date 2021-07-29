وزير الخارجية الأمريكي: المسار الدبلوماسي مع إيران "لن يبقى للأبد"

الكويت- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أن المسار الدبلوماسي مع إيران لن يبقى للابد.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم ،:" أوضحنا في مفاوضات فيينا نية حسنة للعودة للاتفاق النووي الإيراني" .

وأضاف أن واشنطن تعمل مع الكويت لتعزيز الأمن في المنطقة، وأن الكويت أظهرت حسن القيادة في حل الأزمات الإقليمية ، مضيفا :" ملتزمون بحماية من ساعدنا في أفغانستان".

وحول الملف اليمني قال بلينكن :"نركز كثيرا على الجهود الدبلوماسية لإنهاء أزمة اليمن"، محملا الحوثيين مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي في اليمن ، وقال "نقدر جهود السعودية وملتزمون بالدفاع عنها".

وبحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد اليوم مع بلينكن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتناول اللقاء ، الذي حضره ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي عبر تويتر، إن بلينكن أكد على الالتزام "بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت والعلاقات الدائمة" بين البلدين.

كما ألقى بلينكن كلمة أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين وتجول في مجلس الأمة الكويتي.

ووصل بلينكن إلى الكويت مساء أمس الأربعاء قادماً من الهند .

وتستضيف الكويت حوالي 13500 جندي أمريكي، يتمركز معظمهم في معسكر عريفجان جنوب مدينة الكويت، والقيادة الأمامية للجيش الأمريكي المركزي.