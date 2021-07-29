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الجيش الإسرائيلي يحقق في ملابسات مقتل صبي فلسطيني

12:08 م الخميس 29 يوليه 2021
الجيش الإسرائيلي يحقق في ملابسات مقتل صبي فلسطيني

الجيش الإسرائيلي

رام الله/تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في ملابسات مقتل صبي فلسطيني إثر تعرضه لإطلاق نيران من قوة إسرائيلية على مدخل بيت امر شمال الخليل مساء أمس.

وقال الجيش إن الجنود لاحظوا "نشاطا مشبوها" بالقرب من قاعدة عسكرية قرب الخليل.

وذكر أن أشخاصا ترجلوا من سيارة وقاموا بالحفر في الأرض. وخلال التحقيق، عثر الجنود على كيسين يحتوي أحدهما على جثة رضيع حديث الولادة.

وبعد ذلك بقليل، رصد الجنود مركبة تقترب، واعتقدوا أنها نفس السيارة التي لاحظوها سابقا. ولم يتوقف قائدها رغم المطالبات والطلقات التحذيرية في الهواء، فأطلق الجنود النار على الإطارات.

وقال الجيش، في بيان، :"نحقق في مزاعم مقتل فتى فلسطيني بالرصاص ... ويقوم عسكريون كبار بالتحقيق في الحادث"، كما تشارك الشرطة العسكرية في التحقيق.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن سكانا محليين كانوا قد دفنوا رضيعا حديث الولادة في مقبرة قرب الخليل. وبعد أن قام الجنود بإخراج جثة الرضيع، طالبتهم السلطات بالعودة وإعادة دفنها.

الجيش الإسرائيلي فلسطين إسرائيل

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