حرائق هائلة بمحافظة عكار في لبنان والدفع بـ 9 فرق إنقاذ (فيديو)

لبنان - (أ ش أ)

اندلعت حرائق هائلة في غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفي عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالي لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالي في المناطق السكنية المجاورة.

ودفع الصليب الأحمر اللبناني بـ9 فرق إنقاذ وإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين في منطقة الحريق، كما دفعت فرق الدفاع المدني بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالي.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه في الدقائق الأولى لوصول فرق الإسعاف، تم إخلاء 17 مواطنًا وإسعاف 6 مصابين في موقع الحريق ونقل 2 إلى المستشفى.

وفي بينو، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة، وتجرى حاليًا جهود الإطفاء والإنقاذ.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد طلب في السابع عشر من شهر يوليو الجاري، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جهوزية كاملة لمواجهة تجدد الحرائق نتيجة الحرارة المرتفعة واحتمال وصول موجة حرّ إلى البلاد، ما يعزز المخاوف من اندلاع حرائق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ميشال عون بوزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد.

وأكد فهمي للرئيس عون أنّه طلب من الأجهزة المعنية والبلديات أن تكون جاهزة لمواجهة أي طارئ، مع إمكانية الاستعانة بطوافات الجيش عند الضرورة.

كما أجرى عون اتصالاً بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب منه أن تكون أجهزة الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمواجهة احتمال اندلاع حرائق، لا سيّما في المناطق الحرجيّة.

#Lebanon : Major fire near houses in village in Akkar region in north #عكار pic.twitter.com/hqUXIKSzr3