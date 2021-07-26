Masrawy logo white

الهند تُسجل 39 ألفا و361 إصابة جديدة و416 حالة وفاة بكورونا

08:16 ص الإثنين 26 يوليه 2021
الهند تُسجل 39 ألفا و361 إصابة جديدة و416 حالة وفاة بكورونا

فيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الهندية 39 ألفا و361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و411 ألفا و262 حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 416 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 420 ألفا و967 حالة.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و579 ألفا و106 حالات.. في حين بلغ عدد الحالات النشطة حاليا 411 ألفا و189 حالة.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الهند كوفيد 19

الخبر التالى:

194 مليوناً و123 ألفاً و828 حالة .. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجلكورونا في 24 ساعة.. 6 وفيات في مصر .. وتنافس أمريكي ياباني على تطوير أول قرص دواء لعلاج كوفيد-19

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا