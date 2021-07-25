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مسئول ألماني يتوقع فرض قيود على الأشخاص غير الملقحين بلقاح كورونا

11:29 ص الأحد 25 يوليه 2021
مسئول ألماني يتوقع فرض قيود على الأشخاص غير الملقحين بلقاح كورونا

لقاح كورونا

برلين- (أ ش أ):

توقع عضو رئيسي في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، فرض قيود خلال الأشهر المقبلة على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد ضد فيروس كورونا في ألمانيا.

وقال هلجه براون رئيس ديوان المستشارية - في مقابلة مع صحيفة (بيلد إم سونتاغ) الألمانية - إنه إذا تعرضت ألمانيا لموجة رابعة قاسية من فيروس كورونا في الأشهر المقبلة، فقد يجد الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد أنهم ممنوعون من دخول الحانات والمؤسسات الاجتماعية الأخرى.

وأضاف "إذا كان لدينا معدل إصابة مرتفع على الرغم من إجراءات الاختبار لدينا، فسيتعين على غير الملقحين تقليل تواجدهم في المطاعم ودور السينما وزيارات الملاعب، حتى بالنسبة للأشخاص غير المطعمين الذين تم اختبارهم، لأن الخطر على الآخرين مرتفع للغاية".

وأكد براون، وهو طبيب أيضًا، أنه طالما أن اللقاحات المُستخدمة حاليًا تعمل بشكل جيد ضد متغير دلتا لفيروس كورونا، يجب أن يكون الإغلاق الكامل غير ضروري .. داعيا الألمان للحصول على التطعيم لأن اللقاحات فعالة بنسبة 90 % تقريبًا في وقف المرض الخطير، كما سيتمتع الحاصلون على التطعيم بمساحة حرية أكثر من غير الملقحين".

وتلقى حوالي 60 % من سكان ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المتاحة، ولكن غالبية التطعيمات المتاحة تتطلب جرعتين لتوفر حماية كاملة.

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لقاح كورونا أنجيلا ميركل ألمانيا فيروس كورونا كوفيد19

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