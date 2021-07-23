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مجلس الأمن الدولي يدين خطة تركيا لإعادة فتح منتجع شمال قبرص

09:16 م الجمعة 23 يوليه 2021
مجلس الأمن الدولي يدين خطة تركيا لإعادة فتح منتجع شمال قبرص

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (د ب أ):

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، خطط تركيا المعلنة مؤخرا لإعادة فتح منطقة منتجع فاروشا الشاطئي في شمال قبرص الذي ظل مغلقاً منذ نزاع عام 1974 الذي قسم الجزيرة إلى شطرين.

ووافق مجلس الأمن الدولي على بيان مشترك يدعو تركيا وشمال قبرص إلى إعادة توجيه مسارهما, قائلا إن أعمالهما تعد تحديا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الجزيرة .

وأعلن خطة فتح المنتجع يوم الثلاثاء الماضي رئيس قبرص الشمالية إرسين تتار والرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذي أشاد بها واصفا الحدث بأنه " حقبة جديدة " بالنسبة لمنطقة فاروشا المتنازع عليها .

وتم اغلاق فاروشا أو ماراس باللغة التركية وظلت غير مأهولة منذ الحرب التي قسمت قبرص إلى شمال تسيطر عليه تركيا وجنوب تسيطر عليه اليونان عندما غزت القوات التركية الجزيرة في أعقاب انقلاب يوناني لضم الجزيرة .

وقال مجلس الأمن في البيان إن الاتفاقات السابقة تتطلب تفويضا من الأمم المتحدة قبل إعادة تسوية وضع فاروشا.

ومن المتوقع أن يتم تبني النص رسميا في اجتماع يعقد في وقت لاحق اليوم .

وأصبحت قبرص بأكملها عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2004، ولكن قانون الاتحاد الأوروبي لا يسري إلا في الجزء الجنوبي من الجزيرة حتى إعادة التوحيد المحتملة.

وتعترف تركيا وحدها بشمال قبرص كدولة كاملة.

مجلس الأمن الدولي قبرص تركيا

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