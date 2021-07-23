Masrawy logo white

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من إفلاس الحكومة بحلول أكتوبر المقبل

09:13 م الجمعة 23 يوليه 2021
وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من إفلاس الحكومة بحلول أكتوبر المقبل

جانيت يلين

واشنطن - (د ب أ):

حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية من إفلاس الحكومة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول أكتوبر المقبل إذا لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين العام الأمريكي.

وأضافت يلين أن وزارة الخزانة ستبدأ يوم 30 يوليو الحالي اتخاذ خطوات خاصة لتجنب تجاوز سقف الدين العام، مع انتهاء فترة تعليق الالتزام بالسقف التي استمرت عامين.

وقالت وزيرة الخزانة في رسالة موجهة إلى أعضاء الكونجرس إن هناك سيناريوهات ستستنفد فيها الوزارة الإجراءات الخاصة وتفقد السيولة النقدية "بعد قليل من عودة الكونجرس من العطلة في سبتمبر المقبل"، مشيرة إلى أن السيولة النقدية والإجراءات الخاصة لدى وزارة الخزانة ستنخفض بمقدار 150 مليار دولار يوم أول أكتوبر المقبل "بسبب الكثير من المدفوعات الإلزامية".

جاء تحذير يلين بعد تقرير صدر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس يوم الأربعاء الماضي و قال إنه من المحتمل ألا يرفع أعضاء الكونجرس سقف الدين العام أو يمددون تعليق الالتزام به قبل أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. وقالت يلين إن وزارة الخزانة لا تستطيع تقديم تقديرات محددة للمدة الزمنية التي ستستمر فيه فاعلية الإجراءات الاستثنائية في ظل حالة "الغموض الشديدة" بشأن المدفوعات والإيرادات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

جانيت يلين وزارة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة واشنطن

الخبر التالى:

مجلس الأمن الدولي يدين خطة تركيا لإعادة فتح منتجع شمال قبرص

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -التطبيق بعد ساعات.. مد حالة الطوارئ 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا