سد النهضة| كيف تراوغ إثيوبيا وتحاول الالتفاف على تحركات مصر والسودان؟

كتبت- رنا أسامة:

تحاول إثيوبيا شد حبال دبلوماسية "حُسن النية"- كلامًا فقط- مع مصر والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، في محاولة للالتفاف على التحركات المصرية السودانية الحثيثة التي تفضح خُبث النوايا الإثيوبية.

ورغم تعثر المفاوضات بسبب التصلب الإثيوبي والتحركات الأحادية التي تكشف "سوء نية" أديس أبابا، كما قال سامح شكري وزير الخارجية في كلمته بمجلس الأمن، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، الثلاثاء، أن "المحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا جارية".

واعتبرت أن طرح القضية على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "كان ولايزال غير مُفيد وبعيدًا عن تخصصاته"، مجددة تأكيدها بالتزامها الواهي "بالتفاوض برعاية أفريقية للوصول إلى نتيجة مقبولة بشكل متبادل".

. @mfaethiopia Press Statement on resuming the trilateral #AU -led negotiations on the #GERD pic.twitter.com/zjCjJgDKwv

كان أعضاء جلسة مجلس الأمن التي عُقدت بطلب من مصر والسودان يوم الخميس، أيّدوا جهود الوساطة الأفريقية لحل الخلاف. الأمر الذي عدّته إثيوبيا "نجاحًا دبلوماسيًا وإنجازًا عظيمًا لها ولشعبها".

فيما حذر سامح شكري وزير الخارجية، في خطابه بجلسة مجلس الأمن، من أن مصر "ستحمي حقها في الحياة" إذا أصرت إثيوبيا على عملية ملء السد المثير للخلاف، وطلب من المجلس "تحمل مسؤوليته"، عازيًا الجمود الراهن إلى ما وصفه بـ "التصلب الإثيوبي".

كما عبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في خطابها أمام مجلس الأمن، عن مخاوف بلادها من "الآثار السلبية للسد في حال تم ملؤه وتشغيله دون التوصل إلى اتفاق ملزم"، داعية المجلس إلى تحمل مسؤولياته في حماية الأمن والسلام الإقليميين" من خلال إجراء مفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبمشاركة مراقبين ووسطاء دوليين لتسهيل عملية التفاوض بين الدول الثلاث.

وتزامنًا مع زيارتيّ شكري في بروكسل، ومريم الصادق المهدي في موسكو، زعمت إثيوبيا استعدادها للتفاوض للوصول إلى "حل عادل ومُربح" لجميع الأطراف بشأن أزمة سد النهضة.

وأبدى وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي استعداد بلاده "للانخراط مع جميع الأطراف للتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة مُربحة للجميع".

وفي تناقض صارخ لأيدلوجية إثيوبيا المراوغة التي لا تفوّت فرصة لهدر الوقت والتملّص من توقيع اتفاق قانوني مُلزم مع مصر والسودان، قال الوزير الإثيوبي في سلسلة تغريدات بالإنجليزية عبر تويتر: "نعتقد أن حل أزمة سد النهضة يكمن في التفاوض الصادق برعاية الاتحاد الأفريقي".

وتابع: "أفريقيا قادرة على مواجهة تحدياتها مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية بشأن المياه العابرة للحدود".

The solution rests on faithful negotiation, taking into account African wisdom and seeking African Solution to African Problems. Africa is capable of solving its challenges taking into account international best practices on transboundary waters. @AbiyAhmedAli @DemekeHasen 📷UN pic.twitter.com/AX39mI8eZj