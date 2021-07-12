إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق المدارس في بكين بسبب العواصف والأمطار

بكين - (بي بي سي)

ألغيت مئات الرحلات الجوية في مطاري بكين، كما أغلقت المدارس ودور الحضانة والمواقع السياحية في العاصمة الصينية بسبب تساقط أمطار غزيرة ترافقها رياح عنيفة اليوم الإثنين.

وطلبت السلطات من المواطنين عدم مغادرة منازلهم، محذرة من "عواصف مطرية عنيفة"، وصواعق من المرجح أن تستمر حتى مساء اليوم.

وسجل موقع فاري فلايت الذي يرصد حركة الطيران، إلغاء نحو 700 رحلة في مطاري بكين، التي تتعرض لعاصفة هي الأعنف هذا العام.

ويتوقع أن يصل تساقط الأمطار في بعض المناطق خلال اليوم إلى 100 ملم.

وحصلت انزلاقات في التربة في منطقة شمالية في العاصمة، كما قطعت طريق بسبب انهيار صخور.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن بعض القطارات المجهزة بنظام تشغيل أوتوماتيكي، سيتم تشغيلها يدويا.

كما اجتاحت العواصف المطرية مدينة تيانجين المجاورة، وغرقت شوارعها بالمياه.

وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من فيضان 14 نهرا، منها روافد في سيتشوان وشانجي.

وقد تفاقمت مشكلة الفيضانات في موسم الأمطار خلال السنوات الأخيرة في الصين لأسباب عدة، منها كثرة بناء السدود التي فصلت الأنهر والبحيرات عن السهول التي كانت تسهم في امتصاص مياه الفيضانات الصيفية.