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السعودية: توزيع 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

06:34 م الإثنين 12 يوليه 2021
السعودية: توزيع 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

لقاح فيروس كورونا

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم إعطاء الـ20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق السعودية.

وكان استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليله أعلن أن المملكة تحتاج إلى 10 ملايين جرعة أخرى من لقاح كورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وأوضح الدكتور غليله في تصريحات له أمس الأحد أن 80 في المئة من البالغين حصلوا على اللقاح بالمملكة، مشيرًا إلى أنه مع تلقيح الأعمار حتى 18 سنة ستزيد الأعداد والنسب.

لقاح كورونا وزارة الصحة السعودية السعودية فيروس كورونا الرياض

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