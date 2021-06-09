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"سي إن إن": واشنطن اشترت ٥٠٠ مليون جرعة لقاح لكورونا لتوزيعها على العالم

08:56 م الأربعاء 09 يونيو 2021
"سي إن إن": واشنطن اشترت ٥٠٠ مليون جرعة لقاح لكورونا لتوزيعها على العالم

لقاح كورونا

وكالات

اشترت الولايات المتحدة نحو 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا وتعتزم التبرع بها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، إذ تسعى لأن تكون لاعبًا رئيسيًا في تلقيح الدول الأخرى.

وقال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن ذلد في قمة مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى في بالمملكة المتحدة.

ويواجه البيت الأبيض انتقادات شديدة لتأخره في تقاسم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مع بقية دول العالم، ويحاول الآن تولي قيادة هذا الملف. وفي هذا السياق، يؤكد بايدن على أن "الولايات المتحدة مصممة على العمل على التطعيم الدولي بنفس شعور ضرورة الأمر الذي عملنا به في بلدنا".

وكانت واشنطن قد أعلنت أن 75 بالمئة من ثمانين مليون جرعة من اللقاحات الموعودة للدول الأجنبية بحلول نهاية يونيو، سيتم توزيعها عبر برنامج "كوفاكس" الذي وضع لضمان توزيع عادل للقاحات وخصوصا في الدول الفقيرة

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