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الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

07:56 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

لقاح موديرنا

الأردن - (أ ش أ)

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية الدكتور نزار مهيدات، إنه تمت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، بعد الانتهاء من دراسة الملفات الفنية المقدمة من قبل الشركة.

وأوضح مهيدات - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه تم تزويد المؤسسة بالملفات من قبل الشركة المصنعة وتم استكمال الدراسة الفنية للقاح ليضاف إلى مجموعة اللقاحات التي أجازتها المؤسسة وذلك ضمن الجهود الحكومية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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