"اليونيسيف" تحذر من هدر اللقاحات بإرسالها دفعة واحدة إلى الدول الفقيرة

لندن- (بي بي سي):

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن الملايين من اللقاحات ضد فيروس كورونا قد يكون مصيرها التلف والهدر، إذا أرسلت الدول الغنية كميات كبيرة من الجرعات إلى البلدان الفقيرة دفعة واحدة.

وأشارت اليونيسف إلى إن كثيرا من الدول لا تملك الموارد والسبل اللازمة لتوزيع وإدارة المخزونات الضخمة من اللقاحات.

وقالت اليونيسيف إنه يجب أن يكون هناك إمداد ثابت على مدار العام لضمان استخدام البلدان منخفضة الدخل جميع الجرعات المرسلة إليها.