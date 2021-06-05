تحرك جديد من إثيوبيا على نهر ستيت.. والسودان يحذر مواطنيه للحفاظ على أرواحهم

وكالات:

قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن شركة الكهرباء الإثيوبية أعلنت بدء تفريق سد تكزي الواقع على نهر ستيتن ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مناسيب نهر سيت والمناسيب أمام وخلف سدي أعالي عطبرة وستيت وأمام وخلف خزان خشيم القربة حتى مدينة عطبرة، وهي مدينة تقع في ولاية نهر النيل بالسودان.

وشددت الوزارة السودانية في بيان، على أهمية أن "يتخذ المواطنين في تلك المناطق التحوطات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم".

حملت الحكومة السودانية إثيوبيا المسؤولية عن خلاف سد النهضة، مشددة على أن الباب لا يزال مفتوحًا لتغيير الطريقة التي تتطور بها المجريات، حسبما أفادت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن حكومة الخرطوم دعمت منذ البداية مشروع سد النهضة وحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل وفقا للقانون الدولي للمياه.

وأكد أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015 باعتبارها المرجعية القانونية للتفاوض.