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روسيا تسجل أول إصابة بمتحور "دلتا+" من كورونا

06:00 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
روسيا تسجل أول إصابة بمتحور "دلتا+" من كورونا

فيروس كورونا في روسيا

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل أول إصابة بمتحور "دلتا+" من فيروس كورونا في روسيا.

وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان آنا بوبوفا - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الجهات المعنية حللت بشكل دقيق المعطيات التي وردت الأسبوع الماضي حول رصد مصابة بهذه السلالة، وأضافت "تم تأكيد هذه المعلومات، الحديث يدور بالفعل عن نسخة دلتا+".

وأوضحت بوبوفا أن السيدة المصابة بهذه السلالة من فيروس كورونا أصيبت بشكل خفيف من المرض "وكل شيء انتهى جيدا بالنسبة لها"، وشددت على ضرورة تنفيذ عمليات التحصين الجماعي في ظروف الانتشار المكثف للسلالات الجديدة لفيروس كورونا.

تعتبر "دلتا+" نسخة أخطر من سلالة "دلتا" المستجدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" وتم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وتعد هذه السلالة، حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.

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روسيا متحور دلتا+ فيروس كورونا كوفيد-19

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