المملكة المتحدة تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

لندن - (د ب أ)

سجلت المملكة المتحدة 18 ألفا و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 23 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج ، اليوم ، أنه تم إعطاء 76 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ319 ألفا و746 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 27 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 72ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفا و330 حالة حتى الآن.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و21 أسبوعًا.