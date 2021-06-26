المملكة المتحدة تسجل 18 ألفا و270 إصابة و23 وفاة جديدة بـ "كورونا"

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة 18 ألفًا و270 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس تمثل أعلى حصيلة يومية منذ الخامس من شهر فبراير الماضي.