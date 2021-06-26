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المملكة المتحدة تسجل 18 ألفا و270 إصابة و23 وفاة جديدة بـ "كورونا"

06:33 م السبت 26 يونيو 2021
المملكة المتحدة تسجل 18 ألفا و270 إصابة و23 وفاة جديدة بـ "كورونا"

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة 18 ألفًا و270 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس تمثل أعلى حصيلة يومية منذ الخامس من شهر فبراير الماضي.

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فيروس كورونا لندن وفيات كورونا

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المملكة المتحدة تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

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