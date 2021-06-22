مسؤول عراقي: انسحاب كيانات من الانتخابات بسبب الوضع الأمني لا يعني تأجيلها

العراق - (أ ش أ)

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الانتخابية حسين الهنداوي، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب بعض الكيانات من الانتخابات العراقية بسبب الوضع الأمني لا يعني بالضرورة تأجيلها، مشيرا إلى عدم وجود معلومات عن "تهديدات تعرض لها مرشحون".

وشدد حسين الهنداوي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، على أن الانتخابات إذا لم تكن نزيهة وعادلة وحرة فلا معنى لها، مبينا أن الحكومة عبرت نصف المسافة باتجاه الانتخابات.