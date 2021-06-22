Masrawy logo white

مسؤول عراقي: انسحاب كيانات من الانتخابات بسبب الوضع الأمني لا يعني تأجيلها

11:03 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
مسؤول عراقي: انسحاب كيانات من الانتخابات بسبب الوضع الأمني لا يعني تأجيلها

العراق

العراق - (أ ش أ)

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الانتخابية حسين الهنداوي، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب بعض الكيانات من الانتخابات العراقية بسبب الوضع الأمني لا يعني بالضرورة تأجيلها، مشيرا إلى عدم وجود معلومات عن "تهديدات تعرض لها مرشحون".

وشدد حسين الهنداوي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، على أن الانتخابات إذا لم تكن نزيهة وعادلة وحرة فلا معنى لها، مبينا أن الحكومة عبرت نصف المسافة باتجاه الانتخابات.

هذا المحتوى من

حسين الهنداوي رئيس الوزراء العراقي الانتخابات العراقية العراق

الخبر التالى:

جنوب إفريقيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات كورونا بمركزها الاقتصادي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اتحاد الكرة: الأمن رفض حضور الجماهير في مباراة الأهلي والترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا