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بايدن يلتقي نظيره الأفغاني لبحث العلاقات بين البلدين الجمعة المقبل

06:52 م الأحد 20 يونيو 2021
بايدن يلتقي نظيره الأفغاني لبحث العلاقات بين البلدين الجمعة المقبل

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله يوم الجمعة المقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأحد إن "الرئيس بايدن يتطلع لاستقبال الرئيس الأفغاني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في البيت الأبيض في 25 يونيو الجاري".. مشيرا إلى أن زيارة الرئيس غني والدكتور عبدالله ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان مع استمرار الانسحاب العسكري.

وأضاف البيان "أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم الشعب الأفغاني من خلال تقديم المساعدة الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية لدعم الشعب الأفغاني، بما في ذلك النساء والفتيات والأقليات الأفغانية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة بعمق مع حكومة أفغانستان لضمان عدم تحول البلاد مرة أخرى إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، كما ستواصل دعمها الكامل لعملية السلام الجارية وتشجع جميع الأطراف الأفغانية على المشاركة بشكل هادف في المفاوضات لإنهاء الصراع.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن واشنطن أمريكا أشرف غني

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