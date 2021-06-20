اختتام أحدث جولة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

فيينا - (د ب أ)

انتهت الجولة السادسة من المباحثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا اليوم الأحد، بإحراز تقدم، لكن من دون التوصل لاتفاق، حسبما قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى المباحثات.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري أن إدارة الرئيس جو بايدن ذكرت أنها تود التوصل لاتفاق مع إيران للعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، قبل تولي الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي مهام منصبه في أغسطس المقبل، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة يوم أمس السبت.

وكانت الولايات المتحدة تامل في البداية في حدوث انفراجة قبل إجراء الانتخابات الإيرانية يوم الجمعة الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المبعوث الروسي إلى المباحثات ميخائيل أوليانوف إن التوصل لاتفاق "ربما يتم في غضون أسبوعين" كما شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن "تضييع الوقت ليس في مصلحة أحد".