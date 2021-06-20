Masrawy logo white

اختتام أحدث جولة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

05:24 م الأحد 20 يونيو 2021
اختتام أحدث جولة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

الاتفاق النووي الإيراني

فيينا - (د ب أ)

انتهت الجولة السادسة من المباحثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا اليوم الأحد، بإحراز تقدم، لكن من دون التوصل لاتفاق، حسبما قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى المباحثات.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري أن إدارة الرئيس جو بايدن ذكرت أنها تود التوصل لاتفاق مع إيران للعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، قبل تولي الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي مهام منصبه في أغسطس المقبل، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة يوم أمس السبت.

وكانت الولايات المتحدة تامل في البداية في حدوث انفراجة قبل إجراء الانتخابات الإيرانية يوم الجمعة الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المبعوث الروسي إلى المباحثات ميخائيل أوليانوف إن التوصل لاتفاق "ربما يتم في غضون أسبوعين" كما شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن "تضييع الوقت ليس في مصلحة أحد".

الاتفاق النووي الإيراني الولايات المتحدة إيران فيينا الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

البيت الأبيض: نعد عقوبات جديدة بحق روسيا على خلفية أزمة نافالني

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اليورو.. إيطاليا 0 - 0 ويلز.. سويسرا 2 - 0 تركيا.. حسم التأهل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا