"طيران الإمارات" تستأنف رحلات الهند بعد حظرها بسبب كورونا

ابوظبي- (أ ف ب):

أعلنت "طيران الإمارات"، أكبر شركة نقل جوي في الشرق الأوسط، استئناف رحلاتها من الهند اعتبارا من الأسبوع المقبل بعدما رفعت دبي الحظر الذي فرضته في أعقاب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعلّقت الإمارات جميع الرحلات الجوية من الهند في أبريل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت "طيران الإمارات" في بيان الأحد "سنستأنف نقل الركاب من جنوب إفريقيا ونيجيريا والهند (...) اعتبارًا من 23 حزيران/يونيو".

وكانت دبي أعلنت السبت أنّه سيتم السماح فقط للمسافرين الآتين من الهند الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية والذين تلقوا جرعتين من لقاح معتمد من دولة الإمارات، بالسفر إلى الإمارة.

ويحتاج المسافرون إلى إبراز فحص كورونا سلبي النتيجة في غضون 48 ساعة من الرحلة، وإلى اختبار سريع قبل أربع ساعات من المغادرة، وفحص آخر عند الوصول مع الحجر حتى استلام النتائج.

ولم تحدّد سلطات دبي القواعد الخاصة بركّاب الترانزيت، كما لم تذكر "طيران الإمارات" ما إذا كان سيُسمح لركاب الترانزيت بالسفر عبر دبي في طريقهم إلى دول ثالثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 300 رحلة أسبوعيا كانت تعمل بين الإمارات والهند قبل إعلان الحظر في ابريل، مما يجعل هذا الممر الجوي من أكثر الممرات ازدحاما في العالم.

ويقيم في الإمارات نحو 3,3 مليون هندي يشكّلون ثلث السكان.

واستأجر بعض الذين تقطّعت بهم السبل في الهند خلال موجة فيروس كورونا، طائرات خاصة لإعادتهم إلى الإمارات التي أعفت هذه الطائرات من الحظر.