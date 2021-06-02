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السفير الألماني في ليبيا يقدم دعوة لرئيس المجلس الرئاسي لحضور مؤتمر برلين

05:28 م الأربعاء 02 يونيو 2021
السفير الألماني في ليبيا يقدم دعوة لرئيس المجلس الرئاسي لحضور مؤتمر برلين

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس - (د ب أ)

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي صباح اليوم الأربعاء سفير ألمانيا في طرابلس أوليفر أوفتشا، وفقا للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهاب.

وأضافت وهاب عبر تغريدة لها أن السفير الألماني نقل إلى المنفي دعوة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا في 23 حزيران/يونيو الجاري.

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