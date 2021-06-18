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القيادة المركزية الأمريكية: مصر لها دور قيادي في استقرار الشرق الأوسط

07:56 م الجمعة 18 يونيو 2021
القيادة المركزية الأمريكية: مصر لها دور قيادي في استقرار الشرق الأوسط

الجنرال كينيث ماكينزي

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والولايات المتحدة على نحو يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.

وثمن الجنرال ماكينزي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (النيل للأخبار) الفضائية لبرنامج (حوار خاص) مع الإعلامية أمل رشدي، وبث اليوم الجمعة - دور مصر في وقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة واعتبرها امتدادًا لدورها القيادي والريادي والتاريخي، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الساعي للتهدئة مدفوع بالحرص على استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

وحول تطور العلاقات بين الولايات المتحدة مصر، قال ماكينزي إن الولايات المتحدة تربطها علاقات قديمة وطويلة الأمد مع مصر، وهي شراكة رائعة نسعى للحفاظ والبناء عليها، فمصر من البلاد المهمة لاستقرار وأمن المنطقة.

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كينيث ماكينزي أمريكا الشرق الأوسط الاحتلال الإسرائيلي

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