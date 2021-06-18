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إنجلترا تبدأ تطعيم من هم فوق سن 18 عامًا ضد كورونا

09:34 ص الجمعة 18 يونيو 2021
إنجلترا تبدأ تطعيم من هم فوق سن 18 عامًا ضد كورونا

لقاح كورونا

لندن - أ ش أ:

فتحت هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا، أبوابها أمام جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لتلقي اللقاحات المضادة لكورونا اعتبارًا من اليوم الجمعة، وهي خطوة كبيرة نحو هدف الحكومة المتمثل في تطعيم كل شخص بالغ بجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، شهر يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قرر الاثنين الماضي تأجيل إعادة فتح إنجلترا بالكامل ورفع قيود الإغلاق حتى 19 يوليو المقبل، بسبب ارتفاع عدد الحالات، لكنه سرع أيضًا من خطط التطعيم وتعهد بإعطاء كل بالغ جرعة أولى في نفس التاريخ.

وأفادت الصحيفة، بأن بريطانيا أعطت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا لأكثر من 42 مليون شخص، أي ما يقرب من 80٪ من البالغين.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، تطرح لقاحات فايزر واسترازينيكا وموديرنا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على الرغم من توصيات المسؤولين بضرورة توفير بديل للقاح استرازينيكا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بعد أن ارتبط بجلطات دموية نادرة.

ومن المتوقع أن يكون ثلثي البالغين في المملكة المتحدة قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بحلول 19 يوليو المقبل، موعد رفع ما تبقى من قيود كورونا.

هذا المحتوى من

Asha
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