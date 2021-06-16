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بايدن يغادر مقر انعقاد القمة وبوتين يستعد لمؤتمر صحفي

05:48 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بايدن يغادر مقر انعقاد القمة وبوتين يستعد لمؤتمر صحفي

بايدن وبوتين

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقر انعقاد القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد انتهاء القمة الموسعة بينهما بمشاركة الوفدين المرافقين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، عقب انتهاء القمة.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض، انتهاء جولة المحادثات الموسعة الأمريكية الروسية، في جنيف، بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، والوفدين المرافقين لهما بعد فاصل وجيز في فيلا "لا غرانج" في جنيف، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال المسؤول إن جولة المحادثات الموسعة بين الرئيسين والفودان المرافقين استمرت لنحو 65 دقيقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الموسع كان مقررًا على جلستين لكنه اختتم بعد جلسة واحدة.

وكان بوتين وبايدن عقدا في وقت سابق من اليوم جولة من المحادثات على نطاق ضيق بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذه القمة المصغرة استمرت نحو ساعتين، بدلاً عن نحو 75 دقيقة كما كان مقررًا أصلاً، فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن الجولة الأولى من المحادثات بين الرئيسين استمرت 93 دقيقة.

جو بايدن فلاديمير بوتين البيت الأبيض مؤتمر صحفي

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