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"بلومبرج": إعطاء 2.24 مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم

12:39 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
"بلومبرج": إعطاء 2.24 مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم

لقاح كورونا

نيويورك - (د ب أ)

تجري حاليًا أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم إعطاء أكثر من 24ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في 180 دولة. كان أحدث معدل يقارب 35 مليون جرعة في اليوم.

وتم إعطاء 312 مليون جرعة حتى الآن في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، بلغ متوسط الجرعات المعطاة 14ر1 مليون جرعة في اليوم.

وتكفي الـ 42ر2 مليار جرعة المعطاة لتطعيم 8ر15% من سكان العالم بشكل كامل.

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