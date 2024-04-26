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كييف تُخلي مستشفيين وسط مخاوف من هجوم روسي محتمل

07:47 م الجمعة 26 أبريل 2024

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كييف (د ب أ)
أمرت سلطات المدينة في العاصمة الأوكرانية كييف، بالإخلاء العاجل لمستشفيين في العاصمة الأوكرانية، وسط مخاوف من هجوم صاروخي روسي محتمل اثاره مقطع فيديو على الإنترنت.
وأعلنت السلطات في كييف، أن هذا مرتبط بمقطع فيديو يتم تداوله على نطاق واسع على وسائل الإعلام الإليكترونية، والذي يتم خلاله توقع حدوث هجوم عدائي على المستشفيين.
وأضافت السلطات أن الفيديو يشير إلى وجود أفراد عسكريين في المستشفيين.
وجاء في بيان سلطات كييف، أن هذا الفيديو كذب واستفزاز تام من جانب العدو، الذي يحاول استغلاله لمهاجمة البنية التحتية الاجتماعية في العاصمة.
وقال البيان أنه يجرى نقل المرضى إلى مرافق طبية أخرى، وأحد المستشفيات المتضررة من عملية الإخلاء هو مستشفى للأطفال في بلدة أوبولون الواقعة شمالي كييف.

أوكرانيا كييف هجوم روسي إخلاء مستشفى
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