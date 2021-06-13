الكنيست الإسرائيلي يبدأ جلسة التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة

غزة - (أ ش أ):

بدأ الكنيست الإسرائيلي أعمال جلسة خاصة؛ للتصويت على تشكيل (حكومة التغيير) الجديدة بزعامة رئيسي حزب (يمينا) اليميني نفتالي بينيت، وحزب (هناك مستقبل) الوسطي يائير لابيد.

وبحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) من المقرر أن تشهد الجلسة العامة انتخاب رئيس جديد للكنيست في دورته الـ24، والمصادقة على تشكيلة الحكومة الـ36 لإسرائيل.

ويترأس "بينيت" و"لابيد" الحكومة الجديدة بالتناوب، حيث سيتولى بينيت رئاسة الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سيتولى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

ومن المتوقع أن يحصد معسكر (التغيير) في التصويت دعم 61 نائبا من أصل أعضاء الكنيست الـ120، وهي أدنى أغلبية ستتيح له تشكيل الحكومة.