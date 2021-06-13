السعودية تتلقى أسماء الراغبين في الحج لاختيار 60 ألف شخص

الرياض- (د ب أ):

بدأت السعودية اليوم الأحد تسجيل أسماء الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة، لاختيار 60 ألف شخص ممن تنطبق عليهم الشروط .

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي اليوم إن التسجيل متاح عبر البوابة الإلكترونية من الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي اليوم وحتى الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل .

وأضافت أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهرا من يوم الجمعة المقبل .

وكان نائب وزير الحج والعمرة في السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد امس السبت، أن ‏الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات.

وشدد مشاط على "أن آليات التسجيل ومعايير الاختيار ستكون ‏واضحة تمامًا لا فرق بين مواطن ومقيم".

وأشار إلى أن المملكة وجدت تفهمًا من كل سفارات دول العالم، ‏عند إبلاغها بقصر الحج هذا العام على 60 ألفا من حجاج ‏الداخل، حفاظًا على سلامة الجميع.‏

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أمس قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج و تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح.