Masrawy logo white

السعودية تتلقى أسماء الراغبين في الحج لاختيار 60 ألف شخص

01:19 م الأحد 13 يونيو 2021
السعودية تتلقى أسماء الراغبين في الحج لاختيار 60 ألف شخص

موسم الحج _أرشيفية

الرياض- (د ب أ):

بدأت السعودية اليوم الأحد تسجيل أسماء الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة، لاختيار 60 ألف شخص ممن تنطبق عليهم الشروط .

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي اليوم إن التسجيل متاح عبر البوابة الإلكترونية من الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي اليوم وحتى الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل .

وأضافت أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهرا من يوم الجمعة المقبل .

وكان نائب وزير الحج والعمرة في السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد امس السبت، أن ‏الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات.

وشدد مشاط على "أن آليات التسجيل ومعايير الاختيار ستكون ‏واضحة تمامًا لا فرق بين مواطن ومقيم".

وأشار إلى أن المملكة وجدت تفهمًا من كل سفارات دول العالم، ‏عند إبلاغها بقصر الحج هذا العام على 60 ألفا من حجاج ‏الداخل، حفاظًا على سلامة الجميع.‏

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أمس قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج و تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح.

حجاج السعودية الراغبين في الحج الحج

الخبر التالى:

الأردن: التصديق على لائحة الاتهام بحق عوض الله والشريف حسن ومثولهما أمام المحكمة الأسبوع المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا