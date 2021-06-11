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مقتل أحد قادة "القاعدة" خلال عملية للجيش الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقية

08:31 م الجمعة 11 يونيو 2021
مقتل أحد قادة "القاعدة" خلال عملية للجيش الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقية

الجيش الفرنسي

باريس - (أ ش أ):
ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الجيش الفرنسي قتل أحد قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي خلال عملية في منطقة الساحل الإفريقية.
وأوضحت القناة - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن أحد قادة هذا التنظيم المسؤولين عن اختطاف وقتل الصحفيين الفرنسيين "جيسلين دوبون" و"كلود فيرلون" في عام 2013 قد قتل في غارة للجيش الفرنسي شمالي مالي.
من جانبها، قالت وزير الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم، إن القوات الفرنسية في منطقة الساحل قتلت أربعة إرهابيين آخرين في عملية بشمال مالي يوم 5 يونيو الجاري من بينهم "بايز أج باكابو" المشتبه به الرئيسي في مقتل الصحافيين الفرنسيين جيسلين دوبون وكلود فيرلون.
يُشار إلى أن دوبون وفيرلون كانا صحفيين يعملان في إذاعة فرنسا الدولية (RFI) وثيقة الصلة بـ"فرانس 24" وكانا يعملان في شمال مالي وقت اختطافهما في نوفمبر 2013.
وكان قد تم احتجاز الصحفيين في بلدة كيدال شمال مالي بعد إجراء مقابلة مع زعيم الطوارق آنذاك.

هذا المحتوى من

الجيش الفرنسي باريس الإرهاب فرنسا تنظيم القاعدة

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