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واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين

06:31 م الخميس 10 يونيو 2021
واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين

وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات:

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم.

ستبقي الولايات المتحدة "مئات العقوبات" على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، بحسب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وفي حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف" أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي على ما أوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن.

وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".

وزارة الخزانة الأمريكية إيران الولايات المتحدة أنتوني بلينكن

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