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باكستان تسجل 1771 إصابة جديدة و71 وفاة بفيروس كورونا

07:42 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
باكستان تسجل 1771 إصابة جديدة و71 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

إسلام آباد-(أ ش أ):

سجلت باكستان 1771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 922 ألفا و824 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 71 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و850 شخصا.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 844 ألفا و638 شخصا، بعدما تماثلت 3397 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 57 ألفا و336 حالة.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 باكستان

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