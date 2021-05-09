مقتل 4 من عناصر الاستخبارات الأفغانية في هجوم لحركة طالبان شرقي البلاد

كابول - (أ ش أ):

قُتل أربعة من عناصر وكالة الاستخبارات الأفغانية، اليوم الأحد، في هجوم لحركة طالبان على سيارة كانت تقلهم بولاية لوجار شرقي البلاد.

وقال مصدر أمني، حسبما أوردت وكالة (خاما برس) الأفغانية: "هاجمت طالبان سيارة تابعة لأفراد من المديرية الوطنية للأمن [وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان] بالقرب من مدرسة الجهاد الثانوية في منطقة كالينجار بولاية لوجار، ما أسفر عن مقتل أربعة أفراد وإصابة آخر".

وأضاف: "كما استولت طالبان على أسلحة عناصر المديرية الوطنية للأمن، وتركت مركبتهم على الطريق".

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب التفجير الذي وقع أمس خارج مدرسة سيد الشهداء للفتيات غربي العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وهو الهجوم الذي حملت الحكومة الأفغانية حركة طالبان المسؤولية عنه.

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

كما يأتي تصعيد الاشتباكات بين طالبان والحكومة الأفغانية في ظل بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) سحب قواتها من أفغانستان مطلع الشهر الجاري، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني على قدرة القوات الأمنية على التعامل مع التحديات الأمنية.