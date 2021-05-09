بوتين في عيد النصر: لا مبرر لمن يضع مخططات عدوانية جديدة

موسكو- (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على الأهمية القصوى التي يحظى بها الانتصار على النازية خلال الحرب الوطنية العظمى للبشرية بأكملها، قائلا " لا مبرر لمن يضع اليوم مخططات عدوانية جديدة، والتاريخ يتطلب استخلاص النتائج وتعلم الدروس".

ووصف بوتين في كلمة ألقاها في الساحة الحمراء وسط موسكو خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى السنوية الـ76 لانتهاء الحرب العالمية العظمى - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - يوم النصر بأنه "انتصار يحظى بأهمية تاريخية هائلة لمصير العالم بأجمع وعيد كان ولا يزال وسيظل مقدسا لروسيا وشعبها".

وشدد على أن الشعب السوفيتي هو الذي حقق هذا الإنجاز البطولي، قائلا: "في أكثر مراحل الحرب صعوبة وفي المعارك الحاسمة التي حددت نتيجة النضال ضد النازية، كان شعبنا بمفرده في دربه البطولي والفدائي المؤدي إلى الانتصار"، مشيرا إلى أن الروس يعتبرون هذا عيدا خاصا بها، لكونهم سلالات جيل الانتصار.

وأكد بوتين أن الشعب السوفيتي رغم كل التضحيات تمكن من الدفاع عن وطنه وتحرير أوروبا من النازية ، محذرا من أن التاريخ يقتضي استخلاص الاستنتاجات والدروس .

وشدد بوتين على أن روسيا تدافع تدريجيا عن القانون الدولي، وستظل مصممة على الحفاظ على مصالحها القومية وضمان أمن شعبها.