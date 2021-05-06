وصول ثاني طائرة مساعدات ألمانية إلى الهند

نيودلهي- (د ب أ):

وصلت ثاني طائرة ألمانية تقل مساعدات عينية لمكافحة أزمة كورونا إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك حسبما أعلن سلاح الجو الألماني اليوم الخميس.

ونقلت الطائرة مكونات لوحدة ألمانية لانتاج الأكسجين الطبي إلى الهند التي تعاني مستشفياتها نفاد الأكسجين بسبب الموجة الثانية الحادة للوباء والمصحوبة بارتفاع شديد في أعداد الإصابات.

ومن المنتظر أن تصل بقية المكونات الخاصة بالوحدة غدا الجمعة على متن ثالث طائرة مساعدات تصل إلى الهند، وسيتولى 13 مسعفا ألمانيا بناء الوحدة وتدريب أطقم الصليب الأحمر المحلية الموجودة هناك.

وتعمل الوحدة الألمانية على تحويل الهواء الخارجي إلى أكسجين طبي عالي النسبة قابل للتعبئة في اسطوانات، وسيتم إقامتها إلى جانب مستشفى لكورونا في العاصمة الهندية.

وبلغ إجمالي عدد الدول التي قدمت مساعدات إلى الهند أكثر من 40 دولة، وتعتزم الولايات المتحدة إرسال مساعدات عينية بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار.

وأعلنت الهند أنها تسعى إلى العمل على تسريع نقل الأكسجين من أماكن انتاجه إلى الأماكن التي تحتاج إليه.