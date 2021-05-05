بايدن: آلاف المطاعم وشركات الأغذية تقدموا للحصول على تمويل إغاثة فيدرالي

11:14 م الأربعاء 05 مايو 2021
بايدن: آلاف المطاعم وشركات الأغذية تقدموا للحصول على تمويل إغاثة فيدرالي

جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن 186 ألفا و200 مطعم تجاري وشركات صناعة أغذية تقدموا خلال اليومين الماضيين بطلب للحصول على تمويل إغاثة فيدرالي مخصص ضمن إطار خطة الإنقاذ الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه فيما يتعلق بتنفيذ إدارته لمشروع القانون البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار، فإن الطلبات جاءت من مؤسسات في جميع الولايات الـ 50 منذ يوم الاثنين الماضي، موضحا أن حوالي 97 ألف من هذه الشركات مملوكة لنساء ومحاربين قدامى وأفراد محرومين اجتماعياً واقتصادياً.

وأكد أنه تمت مراجعة جميع الطلبات بالفعل وسيكون بالإمكان توفير المال لنحو 100 ألف من هذه الشركات، مشيرا إلى أن الأموال "ستوفر إغاثة مباشرة للمطاعم والمؤسسات الغذائية التي تضررت بشدة"، مشدداً على أن الخطة تهدف إلى فتح المطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة أبوابها مرة أخرى.

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