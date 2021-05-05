الرئيس الأفغاني: انسحاب القوات الأجنبية يعزز السيادة الوطنية

05:38 م الأربعاء 05 مايو 2021
الرئيس الأفغاني: انسحاب القوات الأجنبية يعزز السيادة الوطنية

الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني

أفغانستان - (أ ش أ)

أكد الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، أن انسحاب القوات الدولية سيعزز السيادة الوطنية.

وأضاف عبدالغني وفقًا وكالة أنباء (بختار) الأفغانية اليوم الأربعاء، أن المنطقة تتغير وأن فصلًا جديدًا من التعاون يبدأ مع الشركاء الدوليين، مضيفًا أن هناك الآن فرصة أفضل للسلام من أي وقت مضى.

وحول بدء محادثات جادة مع باكستان في الأسابيع القليلة المقبلة، أوضح أن باكستان لم يعد لديها فرصة لابتزاز الأموال من الولايات المتحدة بسبب وجود قوات دولية في أفغانستان، مطالبا الدولة المجاورة بالاختيار بين الصداقة أو العداء مع أفغانستان.

وأشار إلى أن القرار الرئيسي بشأن السلام سيتم اتخاذه داخل أفغانستان وسيتخذ القرار النهائي من قبل الأفغان، منوهًا بأنه من الآن فصاعدًا الحكومة الأفغانية هي الجانب الرئيسي للمحادثات، مضيفًا: "نحن لا نشارك في أي محادثات سلام كضيف، ولكن بصفتنا المالك الرئيسي للعملية".

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Asha
أشرف عبد الغني الرئيس الأفغاني القوات الأجنبية

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