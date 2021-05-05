موسكو تنفي تبادل سجناء بين طهران وواشنطن في إطار مباحثات الاتفاق النووي في فيينا

05:51 م الأربعاء 05 مايو 2021
موسكو تنفي تبادل سجناء بين طهران وواشنطن في إطار مباحثات الاتفاق النووي في فيينا

مباحثات الاتفاق النووي

النمسا - (أ ش أ)

نفت روسيا وجود أي مشاورات بشأن إمكانية تنفيذ صفقة تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة،ضمن إطار المباحثات الدولية الجارية في فيينا، الهادفة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى مقر المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء،: "محتجزون أمريكيون أو إيرانيون ليسوا جزءا من مباحثات فيينا".

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على تصريح المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ريتشارد جولدبرج الذي رجح إمكانية إبرام اتفاق غير رسمي ستدفع الولايات المتحدة بموجبه مقابل إفراج إيران عن الأمريكيين المحتجزين لديها، بالإضافة إلى عودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد ذكر مؤخرا أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى وتحرير الولايات المتحدة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لديها، لكن كلا الدولتين نفت رسميا لاحقا صحة هذا الخبر.

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