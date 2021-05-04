البرلمان العربي يعتزم إعداد رؤية حول تداعيات كورونا

02:45 م الثلاثاء 04 مايو 2021
البرلمان العربي يعتزم إعداد رؤية حول تداعيات كورونا

البرلمان العربي

القاهرة - أ ش أ

أكدت النائبة أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربي عضو مجلس نواب الشعب التونسي أن البرلمان العربيّ يعتزم إعداد تقرير متكامل عن جهود الدول العربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعداد رؤية برلمانية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتأثيرها على المجتمعات العربية، وخاصة الشباب.

جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلة عن البرلمان العربي في أعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين الشباب، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، تحت عنوان "التعافي ما بعد فيروس كورونا: إقتراب استجابة الشباب"، حسبما أفاد البرلمان العربي، في بيان، اليوم.

وأشارت إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا من أعنف وأشد الأزمات التي يشهدها العالم المعاصر، حيث فاقت في تداعياتها الأزمات المالية العالمية الأخيرة، وامتدت مخاطرها إلى كافة جوانب الحياة في كافة دول العالم بلا استثناء.

وقالت إن الشباب من الجنسين هم أكثر الفئات تأثراً وتأثيراً في إجراءات المواجهة والانتقال إلى فترة ما بعد الجائحة ومعالجة أثارها، مؤكدة أهمية الإبداع والابتكار اللذين يميزان المبادرات التي يقودها الشباب حول العالم في قطاعات مختلفة.

وأكدت أميرة شرف الدين ضرورة وأهمية العمل معاً من أجل مواجهة هذه الجائحة، ومعالجة آثارها على الشباب، داعية إلى تطويع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لتمكين الشباب من الجنسين خاصة في المجالات التكنولوجية.
وشددت على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع المبادرات الشبابية الناجحة في مختلف المجالات، وتعميمها وإعطاء قوة دفع جيدة لها بين الشباب على المستوى العربي.

هذا المحتوى من

أميرة شرف الدين البرلمان العربي تونس فيروس كورونا

الخبر التالى:

"فاينانشيال تايمز" ترصد المخاوف الإفريقية لتوقف التلقيح ضد كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 230713

    عدد المصابين

  • 172774

    عدد المتعافين

  • 13531

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول رد إثيوبي على تلويح السودان باستعادة سيادته على إقليم سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا