البرلمان العربي يعتزم إعداد رؤية حول تداعيات كورونا

القاهرة - أ ش أ

أكدت النائبة أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربي عضو مجلس نواب الشعب التونسي أن البرلمان العربيّ يعتزم إعداد تقرير متكامل عن جهود الدول العربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعداد رؤية برلمانية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتأثيرها على المجتمعات العربية، وخاصة الشباب.

جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلة عن البرلمان العربي في أعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين الشباب، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، تحت عنوان "التعافي ما بعد فيروس كورونا: إقتراب استجابة الشباب"، حسبما أفاد البرلمان العربي، في بيان، اليوم.

وأشارت إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا من أعنف وأشد الأزمات التي يشهدها العالم المعاصر، حيث فاقت في تداعياتها الأزمات المالية العالمية الأخيرة، وامتدت مخاطرها إلى كافة جوانب الحياة في كافة دول العالم بلا استثناء.

وقالت إن الشباب من الجنسين هم أكثر الفئات تأثراً وتأثيراً في إجراءات المواجهة والانتقال إلى فترة ما بعد الجائحة ومعالجة أثارها، مؤكدة أهمية الإبداع والابتكار اللذين يميزان المبادرات التي يقودها الشباب حول العالم في قطاعات مختلفة.

وأكدت أميرة شرف الدين ضرورة وأهمية العمل معاً من أجل مواجهة هذه الجائحة، ومعالجة آثارها على الشباب، داعية إلى تطويع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لتمكين الشباب من الجنسين خاصة في المجالات التكنولوجية.

وشددت على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع المبادرات الشبابية الناجحة في مختلف المجالات، وتعميمها وإعطاء قوة دفع جيدة لها بين الشباب على المستوى العربي.