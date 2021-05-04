البيت الأبيض يؤيد تحرك شركة فايزر نحو تصدير لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ):

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم تحرك شركة الأدوية الأمريكية فايزر نحو تصدير جرعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد والمصنوعة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي بدأ فيه البيت الأبيض توفير الإنتاج الأمريكي من لقاحات كورونا للدول التي تحتاج إليها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيف زينتس منسق التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد في إدارة الرئيس بايدن القول "يسعدنا أن نراها (شركة فايزر) تعمل مع الدول الأخرى لمساعدتها في تلبية احتياجاتها"، مضيفا أن الشركة تورد كميات اللقاح للولايات المتحدة بأكثر من الجدول الزمني المتفق عليه.

كانت المكسيك وكندا قد ذكرتا في الأسبوع الماضي أنهما تتوقعان بدء الحصول على جرعات من لقاح فايزر المنتجة في الولايات المتحدة وذلك للمرة الأولى التي تصدر فيها فايزر إنتاجها الأمريكي إلى دول أخرى.

وذكرت فايزر أن تصريحات زينتس تمثل أول إشارة إلى أن إدارة الرئيس بايدن لن تعرقل تحرك فايزر لتصدير جزء من إنتاجها الأمريكي من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب مؤشر بلومبرج لمتابعة التطعيم في العالم تراجع الطلب الأمريكي على جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى 4ر2 مليون جرعة يوميا،

ومع تطعيم نحو 40% من إجمالي البالغين في الولايات المتحدة بحسب بيانات مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، بدأت الصيدليات تعلن عن توافر جرعات اللقاح لديها.