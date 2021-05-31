وكالة الطاقة الذرية تبدي قلقها بشأن مواقع نووية إيرانية غير معلنة

فيينا - (ا ف ب)

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، الاثنين عن "قلقه" حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام "قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.

وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في أبريل الى توضيح إمكان وجود مواد نووية في مواقع عدة. وأوضحت الوكالة الذرية التي مقرها في فيينا أن "ةماكن وجود هذه المواقع راهنًا تجهلها الوكالة".

وفي تقريرها السابق في فبراير، تحدثت الوكالة الأممية عن واحد من هذه المواقع من دون أن تسميه، والأرجح أنه مخزن إقليم توركوز اباد في محافظة طهران.

وأشارت الوكالة في تقريرها الحالي إلى ما إجماله ثلاثة مواقع، لافتة إلى موقع رابع "لم ترد إيران على أسئلة الوكالة" في شأنه.

والتقرير الذي سيناقشه مجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل يركز كذلك على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015.

وتفيد تقديرات الوكالة أن هذا المخزون بلغ 3,241 كيلوجرام علما أن السقف المسموح به هو 300 كيلوجرام. وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة أن المخزون كان 2,967 كيلوجرام.

وتخلت إيران تدريجيًا منذ 2019 عن الوفاء بالتزاماتها النووية ردًا على إعادة فرض الرئيس السابق دونالد ترامب العقوبات الأمريكية عليها. وتستمر العملية التفاوضية في فيينا في محاولة لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المذكور الهادف إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي.