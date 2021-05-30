الرئاسي الليبي: انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية

طرابلس - (د ب ا)

أعلنت المتحدث الرسمي للمجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، عن انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية غدا الاثنين في طرابلس.

وكشفت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأحد في العاصمة طرابلس أن المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضًا عن الترشيح والتعيين المباشر، وذلك من خلال الملتقيات التي سيعقدها في يونيو القادم بمساراتها المختلفة، وبمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي وفئات كل من "الشباب، المرأة، مؤسسات المجتمع المدني، رجال الدين، المجالس البلدية".

وأكدت أن "المجلس الرئاسي قرر التوسع في عقد الملتقيات، من أجل وضع تصورات ومفاهيم ومقترحات تساعده في هيكلة المفوضية، واتخاذ القرار المناسب بشأن قيادتها، لاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب العمل لنجاح ملف المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده" .

وحول المدن التي ستحتضن ملتقيات المصالحة الوطنية، أكدت أن الملتقيات بمسارتها الخمسة ستكون موزعة جغرافيا على كل المدن الليبية دون إقصاء.

وأشارت في السياق نفسه إلى أن المجلس الرئاسي يحترم كل مبادرات المصالحة الوطنية السابقة وسيعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة منها.