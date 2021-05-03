قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية

02:39 م الإثنين 03 مايو 2021
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلية

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 19 مواطنا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية .

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد دهم منزلي ذويهما في المدينة، وتفتيشهما، وفي نابلس، اعتقلت القوات شابا على حاجز دير شرف غربًا، كما اقتحمت قرية جالود جنوبًا، واعتقلت 10 مواطنين.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان في بلدة حزما، وشابا في بلدة الطور.. وفي الخليل استدعت قوات الاحتلال الأسير السابق محمد رفعت جميل الصليبي (18 عاما) من بيت أمر شمالا إلى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، واعتقلته عقب مقابلته.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية رام الله

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