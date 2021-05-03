الخارجية الإيرانية: لا نتسرع ولا ندخل لعبة استنزافية في المفاوضات النووية

طهران- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن إيران لا تتسرع ولا تدخل لعبة استنزافية في المفاوضات النووية الجارية في فيينا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، حول ما نقلته وسائل إعلام بشأن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال لقائه رئيس الموساد الإسرائيلي إن هناك طريقا طويلا أمام واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي، :"لا يمكنني إبداء الرأي حول تصريحات منقولة ومدى صحتها".

وأضاف، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، :"ما يمكنني التصريح به هو أن سياسة إيران الحاسمة هي عودة أمريكا الكاملة لجميع التزاماتها في إطار القرار الأممي 2231 بكل دقة، وكلمة بكلمة، لذلك فإننا مثلما صرح قائد الثورة الإسلامية (المرشد علي خامنئي) لا نتسرع ولا ندخل لعبة استنزافية".

وأشار إلى أن بعض الوفود، وبعد انتهاء جولة السبت من محادثات فيينا، عادت إلى بلدانها للتشاور على أن تعود إلى فيينا لاستئناف المحادثات يوم الجمعة القادم.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف إلى منع طهران من الحصول على ترسانة نووية، مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وتركز محادثات فيينا على محاولة إعادة الجانبين إلى الالتزامات.