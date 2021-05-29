"الخارجية": مصر سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام

كتب- مصراوي:

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام الدولية بـ 3 آلاف جندي من الرجال والنساء.

وفي اليوم العالمي لقوات حفظ السلام، أكد حافظ في تغريدة عبر تويتر، السبت، أن مصر من بين الدول الرائدة التي تدعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ مساهمتها في المهمة في الكونغو في عام 1960.

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وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لحفظ السلام في 29 مايو من كل عام، وفقا لقرار الجمعية العامة في 24 فبراير 2003.

واختير هذا اليوم الذي يصادف ذكرى بداية تأسيس أول بعثة لحفظ السلام فى تاريخ الأمم المتحدة في عام 1948.