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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى تونس في زيارة رسمية

01:51 م السبت 29 مايو 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى تونس في زيارة رسمية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

تونس- (د ب أ):

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي صباح السبت إلى تونس في زيارة رسمية تستمر حتى بعد غد الاثنين بدعوة من الرئيس قيس سعيد.

ويجري المنفي مباحثات مع الرئيس سعيد تشمل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وتأتي الزيارة في أعقاب زيارتين كان أداهما الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي إلى طرابلس في مارس الماضي ومايو الجاري على التوالي، في مسعى لاستعادة زخم العلاقات بين البلدين المتجاورين بعد نحو عقد كامل من الاضطرابات في ليبيا.

وتتطلع تونس التي احتضنت مئات الآلاف من الليبيين هربا من الحرب منذ 2011، إلى تعاون أكبر وحضور لشركاتها وعمالها في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا مع استتباب الأمن وتركيز مؤسسات الحكم في هذا البلد.

وكانت تونس طرفا فعالا في الحوار بين الفرقاء الليبيين قبل التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفرقاء حول مرحلة انتقالية قبل الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري.

محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي تونس

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