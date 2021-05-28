استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن فلسطيني، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينزلاند أكد أن الحل السياسي فقط هو السبيل لإنهاء دائرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء "الاحتلال" وجعل حل الدولتين قابلا للحياة؛ استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات المتعددة، وأن تكون القدس "عاصمة لكل الدولتين"؛ وبذلك تنتهي دائرة العنف المكلفة، والتي لا معنى لاستمرارها.