Masrawy logo white

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

06:59 م الجمعة 28 مايو 2021
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وكالات:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن فلسطيني، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينزلاند أكد أن الحل السياسي فقط هو السبيل لإنهاء دائرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء "الاحتلال" وجعل حل الدولتين قابلا للحياة؛ استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات المتعددة، وأن تكون القدس "عاصمة لكل الدولتين"؛ وبذلك تنتهي دائرة العنف المكلفة، والتي لا معنى لاستمرارها.

استشهاد فلسطيني الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية

الخبر التالى:

ليبيا تبحث مع إيطاليا ومالطا سبل إيجاد حلول مستدامة لتخفيف تدفق المهاجرين لأوروبا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا