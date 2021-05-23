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رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يستنكر الاعتداء على مفتي القدس

12:21 ص الأحد 23 مايو 2021
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يستنكر الاعتداء على مفتي القدس

مفتي القدس الشيخ محمد حسين

فلسطين - (أ ش أ)

استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الاعتداء الآثم الذي تعرض له مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، خلال إلقائه خطبة الجمعة من على منبر صلاح الدين الأيوبي في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الزعنون في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية اليوم، إن الشيخ محمد حسين قامة مقدسية ووطنية ودينية كبيرة وجامعة، طالما كان نموذجا للوحدة والتسامح والشجاعة، كرّس حياته في خدمة المسجد الأقصى، وشارك أبناء الشعب الفلسطيني معارك الدفاع عن القدس والمقدسات، سواء في معركة البوابات الالكترونية وباب الرحمة وغيرها، وتعرض للاعتقال عشرات المرات، وكان دوما مدافعا عن حقوق الفلسطينيين ومحاولات تهجيره من حي الشيخ جراح والخان الأحمر.

ودعا الشعب الفلسطيني الى رصّ الصفوف وتمتين وحدته الوطنية وتعزيز وحدة نضاله التي تجلت بأبهى صورها في المواجهة الشاملة على امتداد الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة وغزة وأراضي عام 1948، وقدم خلالها شعبنا آلاف الشهداء والجرحى.

كما دعا لعزل دعاة الفتنة والفرقة ونشر الفوضى الذين يسعون لحرف البوصلة عن وجهتها فلسطين، فمعركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة وتتطلب توجيه جميع الطاقات والإمكانات دفاعا عن حقوقنا المشروعة.

هذا المحتوى من

مفتي القدس محمد حسين المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي

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