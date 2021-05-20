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فلسطين: 259 شهيدا و8011 مصابا جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

04:06 م الخميس 20 مايو 2021
فلسطين: 259 شهيدا و8011 مصابا جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

غزة

رام الله- أ ش أ:

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وصل إلى 259 شهيدًا خلال الفترة الممتدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الخميس- إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 259 شهيدًا بينهم 69 طفلا و40 سيدة إضافة إلى 8011 إصابات بجروح مختلفة.

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وزارة الصحة الفلسطينية غزة إسرائيل فلسطين

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