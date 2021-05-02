إنجلترا: منح 5 ملايين و138 ألفًا و786 جرعة لقاح "كورونا" في لندن خلال 5 أشهر

05:51 م الأحد 02 مايو 2021
إنجلترا: منح 5 ملايين و138 ألفًا و786 جرعة لقاح "كورونا" في لندن خلال 5 أشهر

فيروس كورونا في بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحة في إنجلترا أن إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد للفيروس التي تم منحها في العاصمة /لندن/ خلال الفترة بين 8 من شهر ديسمبر الماضي والأول من شهر مايو الجاري بلغ 5 ملايين و138 ألفًا و786 جرعة.

وأوضحت سلطات الصحة -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الأحد/- أن من بين الجرعات التي تم منحها: 3 ملايين و61 ألفًا و726 جرعة أولى، ومليون و527 ألفًا و60 جرعة ثانية من لقاحات "كورونا".

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